Fonte: Marco Conterio

© foto di Federico De Luca

Facundo Roncaglia si appresta a firmare per il Valencia. La trattativa è ai dettagli, con il giocatore che ha un'intesa totale col suo nuovo club. Manca solo l'ultimo ok da parte del Celta Vigo, poi il difensore ex Fiorentina potrà intraprendere una nuova avventura per la sua carriera spagnola.