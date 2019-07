Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico Gaetano

Pronta una nuova avventura per il fantasista franco-algerino Najib Ammari, il quale da un anno e mezzo ha lasciato lo Spezia, ultima squadra di B in cui ha militato, e si è accasato in Romania al Dunarea Calarasi. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, il classe '92 sarebbe ormai ad un passo dall'approdo nel Viitorul Constanta, squadra guidata dalla leggenda del calcio rumeno Gheorghe Hagi, con il quale ha firmato un contratto di durata biennale. Presto l'annuncio.