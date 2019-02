Un nuovo portiere per il Voluntari di Cristiano Bergodi. Preso Bozhidar Mitrev, ex Levski Sofia e secondo della Nazionale Bulgara. Contratto fino a giugno con opzione in caso di salvezza. Eccolo Mitrev, nella foto insieme al consulente Federico Carboni. Il nuovo innesto del Voluntari parla bulgaro, per Bergodi c’e Bozhidar Mitrev...