TMW - West Ham-Nasri, trasferimento congelato: le ultime

Samir Nasri-West Ham, affare rimandato. Il centrocampista non ha superato le visite mediche con la società inglese. Trasferimento congelato, da indiscrezioni pare che per il completo recupero del francese servano tre mesi di allenamento costante. E il West Ham per adesso non ha intenzione di affondare il colpo...