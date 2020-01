TMW - West Ham, non solo Giroud: per l'attacco spunta anche l'idea Dabbur

Non solo Olivier Giroud (obiettivo dell'Inter), il West Ham valuta anche Munas Dabbur per rinforzare il proprio reparto offensivo a gennaio. Secondo quanto raccolto da TMW, sono già diversi i club che hanno chiesto informazioni al Siviglia per l'attaccante israeliano arrivato in estate dal RB Salisburgo.

Autore di tre gol e due assist nelle sole nove presenze concessegli finora da Lopetegui coi biancorossi, il classe '92 piace infatti al Bordeaux e allo Sporting CP, entrambi interessati al prestito fino al termine della stagione. Nelle ultime ore l'agente del calciatore Milos Malenovic ha incontrato anche il Besiktas, prima appunto del forcing offensivo lanciato dagli Hammers. Futuro incerto dunque per Dabbur: a Siviglia non sembra esserci tanto spazio per lui e le pretendenti non mancano di certo.