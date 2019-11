Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

In scadenza di contratto con il Manchester City, lo spagnolo David Silva ha già annunciato che lascerà il club campione d'Inghilterra al termine della stagione. Il suo entourage fin da ora è al lavoro per capire se ci sono le condizioni per un suo trasferimento in Major League Soccer, visto che il ragazzo è molto interessato alla possibilità di giocare negli Stati Uniti. Non è da escludere nemmeno l'ipotesi Giappone.