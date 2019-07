TMW - Zenit, Malcom a un passo. Attenzione all'effetto Roma

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo Zenit si avvicina a grandi passi all'arrivo del brasiliano Malcom, ora in forza al Barcellona. Le parti sono d'accordo su quasi tutto: in primis la cifra, intorno ai 42 milioni di euro, con qualche bonus che potrebbe fare saltare ulteriormente l'ammontare del trasferimento. Al giocatore andrebbero 5 milioni di euro annui, firmando un quinquennale.

RIBALTA A BARCELLONA - Le due squadre hanno trovato l'accordo e sono pronte a passare alle cose formali, con il direttore sportivo dello Zenit che è stato in Catalogna per la quadratura. C'è solo un piccolo intoppo, già visto lo scorso anno.

EFFETTO ROMA - Un'estate fa Malcom aveva praticamente concluso il suo trasferimento alla Roma, prima ancora all'Inter: con i giallorossi che lo attendevano su un volo già prenotato, alla fine il brasiliano decise di rimangiarsi la parola e andare al Barcellona. In questo senso attenzione alla storia che si ripete: il Dortmund ha prospettato interesse ieri sera, ma è legato a un'uscita. Ora c'è pure l'Everton, pronto a chiudere per un'ala oltre a Kean. Zenit quindi in chiusura, a meno di clamorosi colpi di scena che non sono del tutto da escludere.