Tolosa, Debève: "Abbiamo affrontato una squadra molto più organizzata di noi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mickaël Debève, allenatore di Tolosa, è intervenuto al termine della sconfitta contro il l'Olympique Lione (2-0 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni del quotidiano transalpino L'Equipe: "Abbiamo affrontato una squadra molto più organizzata di noi, in tutti i reparti. C'è un po' di rammarico per come abbiamo gestito il primo tempo. Abbiamo affrontato il secondo tempo in maniera diversa. Peccato per la parata su Sanogo, sul 2-1 ci sarebbe stato un finale più avvincente".