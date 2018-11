Tolosa, il presidente su Todibo: "Non va via prima di giugno"

© foto di Andrea Losapio

Oliver Sadran, presidente del Tolosa, rilascia a Tuttosport la posizione del club su Todibo, difensore centrale dei biancomalva. "Non lascerà mai Tolosa prima di giugno, mai. Non è una questione di prezzo". Su di lui ha accelerato il Napoli, nelle ultime ore, ma non èla sola italiana: c'è anche la Juventus.