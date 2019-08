© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’attaccante del Tolosa Victor Makengo ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della società dopo il successo sul Dijon: "E' stata una vittoria collettiva. Lavoriamo molto in allenamento per arrivare a queste vittorie e siamo contenti. E’ stato un primo tempo complicato, loro erano compatti ed era difficile trovare spazi liberi. Noi però non abbiamo mollato e abbiamo risposto presente".