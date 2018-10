Tolosa-Nizza 1-1, Dossevi risponde a Srarfi. Balotelli non convocato

Srarfi (29') chiama, Dossevi (54') risponde. L'anticipo del nono turno di Ligue 1 tra Tolosa e Nizza termina in parità. Tredici punti in classifica per i padroni di casa, undici per gli ospiti. Era rimasto fuori dai convocati per scelta tecnica l'attaccante rossonero Mario Balotelli.

Questo il programma completo del nono turno di Ligue 1:

05/10 20:45 Tolosa-Nizza 1-1

06/10 17:00 Lilla-St. Etienne

06/10 20:00 Amiens-Dijon

06/10 20:00 Angers-Strasburgo

06/10 20:00 Guingamp-Montpellier

06/10 20:00 Nimes-Reims

07/10 15:00 Bordeaux-Nantes

07/10 17:00 Marsiglia-Caen

07/10 17:00 Monaco-Rennes

07/10 21:00 Paris SG-Lione