Fikayo Tomori è uno dei personaggi del momento. Autore di ottime prestazioni con la maglia del Chelsea, il difensore è stato convocato da Gareth Southgate, rinunciando così definitivamente a rappresentare Nigeria e Canada - di cui possiede la nazionalità - qualora il CT gli conceda spazio nei prossimi impegni dei Three Lions: "Non mi aspettavo questa chiamata. Quando l'ho ricevuta, non ho avuto dubbi. Ora sono qui e sono pronto a scendere in campo per la prima volta, cercando di meritarmi la conferma. La notizia me l'ha data Lampard, dopo la partita col Lille. Ero seduto e ho visto Mount e Abraham sorridere, poi ho parlato anche con Barkley. È stata una sensazione fantastica, non me l'aspettavo e sono molto felice".