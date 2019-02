Tonfo del Siviglia in casa del Villlarreal, Machin: "Sensazioni negative"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tonfo clamoroso del Siviglia, che ieri ha perso 3-0 in casa del Villarreal (terzultimo in classifica). Un risultato che il tecnico dei biancorossi Pablo Machin ha commentato così in conferenza stampa: "Le sensazioni sono negative, a nessuno ovviamente piace prendere tre reti. Non siamo riusciti a fare il nostro gioco, anche se nella ripresa ci abbiamo provato". Il Siviglia è atteso ora dal ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con la Lazio, in cui ripartirà dall'1-0 dell'Olimpico.