ESCLUSIVA TMW - Maddaloni: "Caso Icardi? Grande risonanza anche in Cina"

Con Massimo Maddaloni, vice di Marcello Lippi in Cina, abbiamo fatto un bilancio della sua esperienza all'estero con l'ex tecnico di Juve e Inter: "Tutto positivo - ha detto a TMW - arrivammo nel 2012 in Cina, il calcio cinese era zero e vedere che ora il movimento calcistico è cresciuto...