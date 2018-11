Fonte: Dal nostro inviato, Gaetano Mocciaro

Dino Toppmoller, allenatore del Dudelange, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta contro il Milan: "Abbiamo fatto una bella prestazione per 60', siamo andati anche vicini al 3-1, poi è entrato Suso che è un giocatore straordinario e il Milan ha ribaltato il punteggio. Dà fastidio l'aver commesso tanti errori, poi siamo stati sfortunati sugli autogol. La squadra meritava di più, la sconfitta è stata troppo ampia ma torniamo a casa a testa alta, con due gol segnati in questo stadio e una buona prestazione. Voglio ringraziare i nostri tifosi, ci ha fatto piacere e speriamo di aver regalato loro dei momenti speciali"