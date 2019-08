Torino, Mazzarri: "Oggi a fasi alterne, male il gioco nella ripresa"

Fonte: Dall'inviata a Debrecen Elena Rossin

Walter Mazzarri

Walter Mazzarri, tecnico del Torino, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo con il Debrecen ed il passaggio al terzo turno preliminare di Europa League:

Come commenta la partita? “Siamo partiti con il piglio giusto, ma sapevamo che sarebbe stato più difficile dell’andata. Il gioco non mi è piaciuto nel secondo tempo siamo stati frenetici, scollegati e abbiamo perso il pallino del gioco. Ci deve servire d'esempio aver dato la possibilità agli avversari di prendere coraggio. Non mi piace quando la squadra perde l'identità. Quando il portiere para troppo vuol dire che la squadra non gioca bene e Sirigu ha fatto troppe parate nel secondo tempo".

Ci sono state anche cose positive come l'esordio di Millico e i quattro gol: "Sì, ma non sempre all'andata si vincerà tre a zero. Non volevo che subissimo gol. Oggi siamo stati a fasi alterne. Siamo stati sbadati, la squadra si è allungata gli attaccanti erano davanti e tutti gli altri dietro. Bisogna lavorare sulla prestazione e non pensare ai risultati per crescere".

Baselli come sta? "Ha avuto un problema e ho preferito toglierlo perché si stava vincendo, anche perché Rincon ha bisogno di mettere minuti nelle gambe".

Come giudica la prova di Berenguer? "Ho dovuto cambiare modulo e fargli fare la mezzala per far giocare Belotti e Zaza. Ha fatto bene fino a quando la squadra non si è allungata. E’ un giocatore duttile per questo può giocare in più ruoli".

Come ha visto Belotti e Zaza? "Già l'anno scorso hanno giocato insieme. Zaza quest'anno ha fatto tutto il ritiro e per questo sta bene e anche in allenamento è molto attivo. Ma se vogliono giocare insieme devono avere maggiori automatismi altrimenti poi si rischia che la squadra si allunghi. Non possono andare solo in profondità".

Dove può arrivare il Torino in Europa League? "Non posso dirlo, dobbiamo fare bene, per questo insisto sulla prestazione e non sul risultato. Si deve crescere e per farlo ci vogliono prestazioni differenti da quella del secondo tempo. Pensiamo a una partita alla volta".

Che idea si è fatto del Debrecen? “E’ una squadra che può fare bene. Di solito cerchiamo di far giocare male gli avversari, ma oggi soprattutto nel secondo tempo sono stati loro a metterci in difficoltà a tratti. Non conosco così bene il campionato ungherese, ma penso che il Debrecen possa ottenere risultati”.