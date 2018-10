© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna a parlare Arsene Wenger, ex tecnico dell'Arsenal che alla Bild ha confermato di essere pronto per tornare a lavoro dopo 5 mesi di assenza dal mondo del calcio: "Credo che ricomincerò dal primo gennaio, o comunque da anno nuovo. Non so ancora dove, a sono pronto e motivato per tornare in pista. Grazie ai miei 22 anni all'Arsenal, ho un'esperienza tale da poter considerare qualsiasi tipo di offerta. Ho richieste da tutto il mondo, anche dal Giappone".