Ex giocatore e ora opinionista Christophe Dugarry parla di Neymar. "Deve delle scuse al PSG, al club, alla città e ai tifosi, soprattutto". Il brasiliano sta per tornare in campo e a RMC, l'ex rossonero e ora opinionista radio e tv non le manda a dire. "Dovrebbe essere lui a dare l'esempio ma è molto, molto lontanto dall'esserlo e dal farlo. E' una questione di rispetto".