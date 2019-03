© foto di Imago/Image Sport

"Oggi è un giorno importante per il Real Madrid". La Tertulia Magazine, trasmissione in onda sul canale ufficiale del Real Madrid, ha aperto così la sua trasmissione. Tra pochi minuti, alle 18.00, inizierà il Consiglio Direttivo in cui il presidente Florentino Perez annuncerà l'esonero di Santiago Solari e il ritorno di Zinedine Zidane. "Appena questi cambiamenti saranno ufficiali - ha detto il canale ufficiale del club - li renderemo noti".