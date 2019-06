Torres spiega l'addio al calcio: "Non mi divertivo più. Atletico? Non ora"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A 35 anni Fernando Torres si ritira dal calcio giocato. Il motivo? Lo spiega lui, in conferenza stampa, direttamente dal Giappone dove deve disputare ancora una partita con il suo Sagan Tosu: "Non mi divertivo più e ho ascoltato il mio corpo, penso che sia giusto dire basta adesso che ho la coscienza pulita. Futuro? Tutti sperano che io torni all'Atletico Madrid. E' la mia vita, potrei farlo in futuro, ma devo prima formarmi e studiare per un nuovo ruolo. Non voglio essere soltanto un volto, ma aiutare concretamente l'Atletico".