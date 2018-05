Torres, una vita inseguendo un sogno. Per realizzarlo all'ultima curva

© foto di www.imagephotoagency.it

Quella di questa sera sarà una serata che difficilmente Fernando Torres dimenticherà facilmente. Non solo perché si appresta a dire nuovamente addio, questa volta definitivamente almeno da calciatore, al suo Atletico Madrid. Il club in cui è cresciuto, si è affermato ed è esploso prima di spiccare il volo destinazione Liverpool, e dove è poi tornato nel 2015 dopo le esperienze amare con Chelsea e Milan. Il centravanti iberico infatti finora non era mai riuscito ad alzare un trofeo con la maglia rojoblanca, se si esclude una Segunda Division spagnola, nonostante i 116 gol in 343 presenze. La passerella finale, giusto una manciata di minuti al posto dell'eroe di serata Antonie Griezmann, e l'alzata della coppa sul palco assieme al capitano Gabi saranno per sempre un'istantanea indelebile nella memoria de El Niño che realizza così un suo sogno rimasto troppo a lungo chiuso in un cassetto. Ora Torres potrà salutare a cuore più leggero la sua casa e andare a chiudere altrove la propria lunghissima carriera con un pensiero in meno in testa.