John Benjamin Toshack, leggenda del Liverpool, critica Jurgen Klopp. Otto anni con due Coppe Campioni e tre Premier League in bacheca, ha attaccato a Esports Cope il tecnico tedesco. "E' da quattro anni al Liverpool e non ha vinto niente. Nada! E oggi sfida il Barcellona che ha Messi e con Messi sei favorito. Però sarà una grande partita, con Salah, Mané, Van Dijk che è un leader vero, da una parte, Messi, Suarez e tutti gli altri per Valverde".