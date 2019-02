© foto di Insidefoto/Image Sport

Storico tecnico, anche del Real Madrid, John Benjamin Toshack ha parlato a Cadena SER di Gareth Bale e del suo caso scoppiato nei Blancos. "Ha debuttato con me in Galles, a diciassette anni, era un esterno mancino puro. Il migliore al mondo non può essere un esterno sinistro: Roberto Carlos era fortissimo ma nessuno ha mai pensato di metterlo al centro, mentre per Bale si pensa che debba giocare più avanti. E' stato penalizzato dagli infortuni, al ritorno non si è più imposto".