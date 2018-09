Tottenham, a gennaio Dembélé può volare in Cina. Offerti 10 mln annui

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riferisce l'edizione odierna del Sun on Sunday, c'è la possibilità di un ricco passaggio in Cina per Mousa Dembele, esperto centrocampista belga del Tottenham che nel corso dell'ultima sessione di mercato è stato cercato anche dall'Inter. Secondo il quotidiano britannico il Bejing Gouan, squadra della capitale Pechino, sarebbe pronto a formulare un'offerta di circa 10 milioni agli Spurs. All'incirca la stessa cifra che poi i cinesi corrisponderebbero ogni stagione al calciatore, se decidesse di sposare il ricchissimo progetto.