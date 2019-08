© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tottenham e Betis Siviglia sono ad un passo dall'accordo per Giovani Lo Celso. Lo scrive l'edizione web del Mundo Deportivo che spiega come gli Spurs siano oramai vicinissimi all'argentino. Le parti, si legge, sono vicinissime ad un accordo sulla base di 60 milioni di euro. L'eventuale arrivo di Lo Celso a Londra chiuderebbe di fatto la porta per Paulo Dybala della Juventus.