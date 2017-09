Tottenham, ag. Alderweireld: "Tante società interessate, parlerò col club"

© foto di Federico De Luca

Il procuratore di Toby Alderweireld, Stijn Francis, ha rilasciato un'intervista al The Sun, in cui ha parlato della situazione del difensore belga: "Quando si guardano le statistiche di Toby, sono impressionanti: merita un contratto appropriato, altrimenti dovrebbe essere ceduto. Sette o otto grandi squadre europee sono interessate, non ci sono molti difensori centrali che giocano come lui. Ma dovranno trattare con il presidente del Tottenham, Daniel Levy".