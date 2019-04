Tottenham-Ajax, la rassegna olandese: "Tutti i tifosi ci credono"

Torna la Champions League questa sera con la prima semifinale: a Londra alle 21 va in scena Tottenham-Ajax. Di seguito le aperture dei giornali olandesi: "Come on, Ajax!" titola l'Algemeen Dagblad oggi in edicola. "Tutti i tifosi ci credono" è l'apertura del De Telegraaf. I lancieri non arrivavano a una semifinale della manifestazione più importante d'Europa dalla stagione 1995/96 sotto la guida di Louis van Gaal. Allora, battuto il Panathinaikos, l'Ajax sfidò in finale la Juventus.