Tottenham, al vaglio il post-Eriksen: è Maddison l'obiettivo numero uno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Già quest'estate Christian Eriksen avrebbe potuto lasciare il Tottenham, direzione Real Madrid, ma alla fine l'affare non è andato in porto. Il danese resta comunque in scadenza di contratto, per questo si prevede un addio a fine stagione. Per rimpiazzarlo l'obiettivo numero uno degli Spurs sarebbe James Maddison (22), playmaker del Leicester e della nazionale inglese. A riportarlo è il Mirror.