Tottenham, Alderweireld: "Contava solo vincere. Mi diverto con Lucas"

Vince ma non convince la Roma e tutto sommato va bene così. I giallorossi si scoprono cinici, abili nello sfruttare al massimo le proprie qualità (leggi calci piazzati e centimetri dei giocatori) e soprattutto fortunati. A Empoli finisce 2-0, chiudendo un filotto di quattro vittorie...

Nota lieta in una serata da dimenticare: l'Udinese ha ritrovato il talento di Scuffet

Cagliari, Maran: "Castro non è una sorpresa. Grande prestazione"

Scuffet: "Tristi per il risultato. Potevamo fare meglio"

Roma, tra poco Di Francesco parlerà in conferenza stampa

Le pagelle della Roma - Lorenzo Pellegrini in stato di grazia, Manolas attento

Roma, L. Pellegrini: "Esordio momento speciale, mi hanno aiutato tutti come una famiglia"

Roma, Di Francesco: "Luca Pellegrini non subisce la categoria. Merito all'Empoli"

Dopo il successo contro il Cardiff, Tony Alderweireld ha commentato la prestazione del suo Tottenham: "Dopo la sfida di mercoledì era difficile fisicamente e mentalmente, ma abbiamo fatto bene. Non è stata una gara perfetta e dobbiamo migliorare, ma è bello ottenere tre punti prima della pausa internazionale: il Cardiff ha difeso bene ed è stato organizzato, ma se fossimo stati un po' più clinici, avremmo potuto segnare più gol. Lucas Moura? E' veloce e intelligente ed è in buona forma, mi diverto a giocare con lui e spero che possa mantenere questo livello".

