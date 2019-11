© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Tottenham batte il West Ham alla prima con José Mourinho in panchina. Toby Alderweireld, difensore degli Spurs, al termine del match ha esultato a mezzo social per la vittoria ritrovata: "Abbiamo vinto uno dei derby di Londra, era proprio questo che ci serviva. Grazie ai nostri tifosi per lo straordinario supporto che ci stanno dando e che ci hanno dato oggi".