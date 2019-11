Tottenham, Alli: "Con Pochettino rapporto forte. Per me è un amico"

Dele Alli ha parlato in conferenza stampa di Mauricio Pochettino, esonerato martedì sera: "Ho lavorato tanto tempo con lui ed è una persona fantastica. È stato importante per me, mi ha fatto crescere non solo come calciatore, ma anche come uomo. Tra di noi si è creato un rapporto forte e mi ritengo fortunato ad aver lavorato con lui. Per me è un amico".