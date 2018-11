Tottenham, Alli: "Gol meritato per Foyth, tutti sono pronti per fare bene"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa del Crystal Palace, Dele Alli ha commentato così la prestazione degli Spurs e dell'uomo partita Juan Foyth ai microfoni di BT Sports: "Devi avere sempre una panchina che sia al top della forma, ed è esattamente quello che abbiamo in questo momento. Foyth merita molto credito, dice molto del suo carattere dopo aver concesso quei due rigori ai Wolves, lavora duro ogni giorno in allenamento ed è entrato e ha segnato il gol della vittoria.

Tutti combattono per il loro posto qui. Tutti sono pronti per entrare ed esibirsi".