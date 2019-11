© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dele Alli, trequartista del Tottenham, è intervenuto al termine del match contro l'Everton. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sports UK: "L'infortunio di Gomes non è bello, io non ero vicinissimo. Gli faccio i miei auguri, speriamo possa tornare presto. Son l'ho visto nello spogliatoio, era devastato. Si è visto dalla sua reazione, era dispiaciuto per quello che è successo. Siamo venuti qua per conquistare i tre punti, abbiamo concesso il gol nel finale. Dobbiamo comunque continuare a crederci. Dobbiamo lavorare per migliorare ciò che non abbiamo fatto di buono".