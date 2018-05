Tottenham, Atletico e Bayern: è sfida a tre per Thauvin dell'OM

© foto di Insidefoto/Image Sport

Tutti su Florian Thauvin. L'esterno d'attacco dell'Olympique Marsiglia è stato uno dei grandi trascinatori dell'OM di Rudi Garcia in stagione. Secondo RMC Sport, per prenderlo ci sarebbe la fila in Europa: davanti, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid e Bayern Monaco.