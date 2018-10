Tottenham-Barcellona, a Suarez il gol in trasferta manca da 3 anni

© foto di Mocciaro

Partita da seguire con attenzione, quella di domani sera a Londra fra Tottenham e Barcellona. Mundo Deportivo pone l'accento su Luis Suarez, che non segna in trasferta in Champions League da settembre 2015. Contro il Tottenham l'uruguayano ha già segnato 4 reti, nel corso della sua esperienza al Liverpool. Sport apre con la variante tattica di Valverde, che punterà al 4-4-2 lanciando in panchina Dembélé e non convocando Malcom.