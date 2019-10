Tottenham, c'è da rifondare. In cinque possono salutare già a gennaio

© foto di Imago/Image Sport

Il Tottenham si prepara a rivedere la squadra per gennaio. Secondo quanto riportato dal Times sarebbe stata stilata dal tecnico Mauiricio Pochettino una lista di partenti. Il primo a poter lasciare è Christian Eriksen. Nonostante sia il giocatore più forte della rosa, il danese è in scadenza di contratto e non intende rinnovare. È l'ultima occasione per gli Spurs di monetizzare: il tabloid inglese lo accosta ancora alla Juventus, sebbene la destinazione Real Madrid sembra quella più probabile (e occhio al Barcellona).

Gli altri: Victor Wanyama era già con le valigie in mano e sembrava destinato al Brugge, affare poi sfumato ma il kenyota è chiuso da Sissoko, Winks, Alli, Lo Celso, Ndombele ed Eriksen.

Danny Rose era stato fatto fuori senza mezzi termini dal club, che in un comunicato sulla rosa che avrebbe dovuto affrontare la tournee a Singapore e in Cina, aveva escluso il giocatore assieme a Jenssen e Nkoudou poiché fuori dal progetto e in cerca di una nuova destinazione. Questi ultimi due l'hanno trovata, a differenza del terzino.

Toby Alderweireld è stato obiettivo della Roma per buona parte dell'estate, poi del Manchester United. Costava troppo per i giallorossi ed era il piano B dei red devils se non fossero riusciti a prendere Maguire. Ed è rimasto a Londra, quasi da sopportato. Occhio infine a Dele Alli: da stella del presente e del futuro non solo del Tottenham è diventato una seconda scelta. Solo mezz'ora in Premier League, che risale al 1° settembre. Poi tre panchine e una mancata convocazione.