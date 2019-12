© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per un club professionistico avere uno stadio di proprietà, moderno e adatto alle esigenze dei tifosi ha molteplici vantaggi. Uno di questi è quello legato alla cessione dei Naming Rights, ovvero i diritti legati al nome dell'impianto (ad esempio l'Allianz Stadium della Juventus) e al conseguente incasso di una cifra milionaria da parte dei club.

In questo senso il Daily Telegraph riporta la richiesta economica che il presidente del Tottenham Daniel Levy ha fatto per la cessione di tali diritto del nuovo impianto degli Spurs. Una richiesta notevole: 25 milioni di sterline annui, ovvero poco meno di 30 milioni di euro per un accordo della durata di 15 anni. Totale: circa 440 milioni di euro.