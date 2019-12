© foto di Imago/Image Sport

Interessante indiscrezioni pubblicata dal Sunday Express circa il futuro di Mauricio Pochettino. L'ex Tottenham, fresco di esonero, viene già accostato all'Arsenal e al Manchester United, ma il quotidiano fa sapere che nel caso in cui in questa stagione dovesse trovare una nuova squadra in Premier League, il manager argentino sarebbe obbligato a rimborsare agli Spurs 12,5 milioni di sterline (quasi 15 milioni di euro) del suo compenso.