Tottenham, comunicato su Kane: "Lesione ai legamenti della caviglia"

Dopo le indiscrezioni di ieri, ecco il comunicato del Tottenham che conferma la lesione ai legamenti della caviglia destra di Harry Kane: "Gli esami preliminari svolti da Harry Kane hanno confermato la lesione ai legamenti laterali della caviglia destra. L'attaccante, infortunatosi durante la sfida col Bournemouth, tornerà ad allenarsi con la squdra il prossimo mese".

TEAM NEWS: Preliminary assessments have confirmed that @HKane has damaged lateral ligaments in his right ankle.

The England striker sustained the injury following a challenge in our 4-1 win over Bournemouth on Sunday and is expected to return to First Team training next month. pic.twitter.com/q4sOSJHhPT

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 14, 2018