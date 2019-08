© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ritorno in Premier di Philippe Coutinho sembra improbabile. Il brasiliano, infatti, avrebbe rifiutato di essere prestato al Tottenham. Come riporta Sky Sports UK, il Barcellona e il giocatore preferirebbero una cessione a titolo definitivo, ma è praticamente impossibile che un club inglese paghi i 90 milioni richiesti dai blaugrana. Gli Spurs, così, possono tornare alla carica per Giovani Lo Celso: serviranno circa 70 milioni di euro per convincere il Betis, mentre l'offerta è ferma a 60.