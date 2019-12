Tottenham, Daniel Levy apre: "Pochettino un giorno potrebbe tornare qui"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Daniel Levy apre (già) le porte al ritorno di Mauricio Pochettino. Intervistato dal London Evening Standard, il numero uno del Tottenham ha parlato così dell'addio del tecnico argentino e del suo futuro: "Ho instaurato un rapporto personale con Mauricio in questi ultimi cinque anni e mezzo. Non avrei mai desiderato mandarlo via, è stato davvero difficile, ma abbiamo parlato e lui ha capito. Non avevo nulla contro di lui, sono sicuro che tornerà più forte e che avrà presto l'opportunità di allenare un'altra big. Magari un giorno tornerà proprio da noi... Ha fatto un lavoro fantastico per il Tottenham, gli siamo tutti molto grati e restiamo in contatto con lui". Pochettino, alla guida degli Spurs dal 2014-2015, è stato esonerato lo scorso 19 novembre.