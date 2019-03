© foto di Federico De Luca

Il difensore del Tottenham Ben Davies, ha parlato in vista della sfida di stasera contro il Borussia Dortmund soffermandosi sulle voci di un possibile ritorno di Gareth Bale a Londra: "Non penso che sia possibile. So solo che quando gioco al suo fianco in Nazionale è un leader e dà l'esempio a tutti. E' una gioia poter giocare con lui".