© foto di Federico De Luca

Il difensore del Tottenham Ben Davies ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma domani al Westfalenstadion: "Domani entreremo in campo per offrire un'altra grande prestazione, siamo concentrati e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo. Sarà la terza volta che affrontiamo il Borussia Dortmund negli ultimi tre anni. Sappiamo che i gialloneri hanno grandi qualità e che sono a vertici della Bundes, non possiamo sottovalutarli nonostante la vittoria per 3-0 dell'andata".