Tottenham, Dele Alli: "Che delusione, vogliamo vincere trofei ma così non va"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il ko rimediato contro il Manchester United in semifinale di FA Cup, il giocatore del Tottenham Dele Alli, parlando a BBC Sport ha detto: "Siamo delusi, dobbiamo cercare di riprenderci e finire la stagione con forza. Non puoi andare sull'1-0 e poi perdere 2-1 contro una squadra come il Manchester United. Non possiamo metterci in quella situazione. Abbiamo dominato dal primo minuto e sembrava che stesse andando tutto bene. Tutti parlano, ma noi vogliamo vincere trofei, abbiamo lo staff che vuole vincere, non possiamo continuare a non farlo, non possiamo buttare tutto via, dobbiamo migliorare".