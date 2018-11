Tottenham, Dele Alli: "Grande vittoria contro il Chelsea, buona prestazione"

Man United, Martial sotto osservazione per evitare il rischio pubalgia

Ligue 1, il PSG non si ferma: 14 vittorie di fila, col Tolosa basta Cavani

Olympique Lione, Genesio: "Non male avere 27 punti dopo 14 giornate"

Arsenal, pronti 10 milioni per il talento del Genk Leandro Trossard

Premier League, primo ko per il Chelsea: il Tottenham vince 3-1

Bayern, Kovac: "Mi sta venendo la gastrite. Malissimo in difesa"

DIRETTA LIGUE 1 - Risorge il Monaco, pari in extremis per il Nantes

Ligue 1, torna a vincere il Monaco. Reims ok: risultati e classifica

Man United, Smalling: "Pareggio che vale come una sconfitta"

Courtois: "Questo non è il vero Real Madrid. Ora testa alla Roma"

Man City, Guardiola: "Non eravamo al meglio ma conta la vittoria"

West Ham, Pellegrini: "Contento del modo in cui abbiamo giocato, non del 4-0"

Bayern Monaco, Muller: "Non parliamo del campionato, fischi giusti"

Dopo il 3-1 rifilato al Chelsea, il giocatore del Tottenham Dele Alli ha parlato ai microfoni di BT Sports: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e sapevamo che dovevamo iniziare bene. Abbiamo creato molte occasioni, forse in un altro giorno se fossimo stati più cinici avremmo potuto segnare di più. Il Chelsea è al vertice e ha fatto dei buoni acquisti ma anche noi al top: è stata una grande prestazione da parte di tutti, sul 2-0 avremmo potuto rilassarci ma non l'abbiamo fatto".

