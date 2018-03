Tottenham, Dele Alli: "Indifferente alle critiche, ho fiducia in me stesso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata a Sky Sports, il giocatore del Tottenham Dele Alli ha parlato delle numerose critiche ricevute nelle ultime settimane per i suoi comportamenti extra calcistici: "Ci sono molte opinioni, la gente dice molto nei media e online, ma ora sono indifferente. Crescendo, devi combattere ogni giorno, entrando in Premier League devi combattere per il tuo posto nella squadra e in nazionale.

Ogni giocatore è diverso nell'affrontare le critiche, penso che sia tutto incentrato sulla tua attenzione, su quale sia il tuo obiettivo: alcune persone potrebbero concentrarsi molto su ciò che le persone dicono di loro, che possono distogliere l'attenzione dal calcio. Questo può avere un impatto su di te. Ma io non mi sono mai preoccupato troppo di quello che pensa la gente. Se hai fiducia in te stesso, conosci te stesso, meglio di chiunque altro, quando senti ciò che gli altri dicono, automaticamente diventi indifferente".