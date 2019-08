Tottenham, Dele Alli salterà il debutto in Premier League con l'Aston Villa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dele Alli non sarà a disposizione del Tottenham per la prima gara di Premier League in programma sabato prossimo alle 18.30. Il centrocampista inglese ha saltato la sfida amichevole contro l'Inter a causa di un infortunio alla coscia e Pochettino teme di averlo perso per alcune settimane: "Non credo che sarà pronto per l'Aston Villa. Siamo preoccupati", ha ammesso il tecnico degli Spurs.