Tottenham, Dembelè: "Siamo tutti delusi ma dobbiamo andare avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al sito ufficiale del Tottenham, il centrocampista Mousa Dembelè è tornato a parlare della sconfitta rimediata contro il Manchester City in casa: "Non siamo partiti così bene, verso la fine del primo tempo abbiamo iniziato a giocare bene e abbiamo lavorato sodo ma siamo tutti delusi: volevamo vincere. Negli ultimi 20 minuti del primo tempo abbiamo iniziato a mostrare la nostra ambizione, ma la reazione è arrivata un po' troppo tardi. Dobbiamo concentrarci sulle prossime partite ora, avremo match importanti questa settimana. Non possiamo essere troppo delusi perché dobbiamo andare avanti ".