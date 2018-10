Tottenham, Dembele: "Lamela importante, sta dimostrando le sue qualità"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con un gol di Lamela, il Tottenham ha trionfato 1-0 in casa del West Ham e il centrocampista degli Spurs Mousa Dembele ha elogiato la prestazione dell'ex Roma: "È incredibile. Ci sta aiutando molto con i gol, la sua qualità, ritmo di lavoro, tutto ciò che possiamo chiedere a un giocatore importante come lui.

Tutti sanno che ha una mentalità forte ed è per questo che è migliorato molto e si vede che è così importante per noi e lo abbiamo sempre saputo. Siamo felici che mostri al mondo ciò di cui è capace".