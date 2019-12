© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Bournemouth, il giocatore del Tottenham Eric Dier ha detto: "Stiamo andando bene, abbiamo conquistato tre vittorie di fila e siamo contenti. Mi sento bene da un po' e sono molto felice di aver giocato nelle ultime gare. Siamo delusi però dal modo in cui stiamo subendo gol nel finale della gare. Ora il Man United? Sarà una grande gara per noi e anche per il manager che ritorna nel suo vecchio club. All'Old Trafford abbiamo sempre conquistato ottimi risultati e vogliamo continuare a farlo".